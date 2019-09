Legger ned Lamholmenfestivalen

Lokale notiser

Dette står å lese i en pressemelding. Lamholmenfestivalen, som så dagens lys så sent som i 2014, har hatt besøk av en rekke kjente artister i løpet av sin korte levetid. Blant disse er Nick Kershaw, Stage Dolls, Sambandet, Nico å Vince, DDE, Sondre Justad, Sivert Høyem, Onkl P og en rekke andre.

Årsaken til at festivalen nå er historie, er fordi det har vært for lite publikum innenfor portene.

Ifølge Lofotposten viser regnskapet for Lamholmen Festivalen AS en omsetning på 1,9 millioner og et underskudd før skatt på 685.000 kroner i fjor.

I 2017 var underskuddet på 376.000 kroner, og omsetningen på to millioner. 2016 er det eneste året festivalen har gått med overskudd. Den gang viste regnskapet et overskudd på 620.000 kroner.