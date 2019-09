Inviterer til foredrag om Brexit på Melbu

Lokale notiser

Uansett utfall – «deal» eller «no deal» – vil brexit få konsekvenser for Norge. I dette foredraget vil Mathias Rongved fra UDs brexit-gruppe fortelle om status for forhandlingene mellom EU og Storbritannia, hvilke konsekvenser det får at et medlemsland forlater EU, og hva som gjøres for at Norge skal være best mulig forberedt på brexit, står det å lese i en pressemelding.

Mathias Rongved (f. 1982 på Stokmarknes) ble tatt opp på Utenriksdepartementets aspirantkurs i 2009 og har tjenestegjort i Oslo, Kabul, Roma og Brussel. Det siste året har han arbeidet med brexit i seksjon for EØS og Schengen i UD. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.