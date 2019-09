Avisene stabile for første gang siden 2011

Lokale notiser

For første gang siden 2011 har avisene en stabil inntektsutvikling, heter det i årsrapporten. 2018 var nemlig omtrent på samme nivå som 2017.

Norske aviser har de siste årene mistet store inntekter – i alt to milliarder kroner på fem år.

– Det ser ut til at avisene i stadig større grad lykkes med å få abonnentene over på digitale plattformer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

For første gang veide veksten i de digitale inntektene opp for hele inntektsfallet på papir i 2018, først og fremst på grunn av økte digitale brukerinntektene.

– Avisene ser ut til å ha fått fart på det digitale brukermarkedet. Det ble solgt betydelig flere digitale abonnement i 2018 enn året før, Velsand.

Hun understreker at avisene fortsatt har en stor jobb å gjøre.

Selv om de digitale brukerinntektene øker og det digitale skiftet har skutt fart de siste årene, er nemlig avisenes papirinntekter fortsatt klart størst. Over 70 prosent av avisenes totale inntekter kom fra papiravisen i 2018.

– Dette viser at utfordringene og omstillingsbehovet for avisene langt fra over, selv om 2018 altså viser en noe mer stabil utvikling enn vi har sett de siste årene. Siden det fortsatt er stor usikkerhet rundt avisenes fremtidige inntekter, blir digitalisering og forretningsutvikling avgjørende for avisene også videre framover, parallelt med fortsatt kostnadsfokus og effektivisering, sier Velsand.