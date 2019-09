Ikke bredbåndsmidler til Bø

Lokale notiser

Det er Nordland fylkeskommune som opplyser dette overfor Bø kommune.

I avslagsbrev påpekes det at Bø kommune fortsatt har områder med utfordringer i forhold til å ha et fullgodt bredbåndstilbud.

Bø kommune fikk Høykom-midler til et fiberprosjekt (Haugen/Sund - Kråkberget - Jennskaret). Dette prosjektet ble avsluttet sommeren 2010. I 2012 ble det gitt støtte (2,4 mill fra KRD - midlene) til et nytt fiber-prosjekt (Hovden - Nykvåg), og i 2016 ble det gitt støtte til et mobilprosjekt (4G, 1,3 mill ).

– Dette har ført til at sentrale deler av Bø har et meget godt høyhastighets bredbåndstilbud. Det gjenstår imidlertid områder som ligger etter i forhold til dette og omsøkte prosjekt gjelder et område som er spesielt prioritert av kommunen i denne omgang: Steinsvika - Ramberg. Kommunen bidrar med en egenandel på 33% som er innenfor kravet om minst 25 %. Det er imidlertid bare 23% av husstandene som har mindre enn 10 Mbit og det er for lite i henhold til kravet på minst 80%. Det må legges ved dekningskart for både 10 Mbit/s og 30 Mbit/s. Å kun legge ved dekningskart på 30 Mbit/s gir ikke fullgod dokumentasjon for søknaden. Prosjektet er ikke berettiget til støtte da det ikke oppfyller krav et om at minst 80% av husstandene skal ha tilbud om mindre enn 10 Mbit/s eller kun ha tilbud fra Telenor's kobbernett på mellom 10 og 30 Mbit/s , heter det i avslagsbrev.