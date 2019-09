Arctic Race of Norway ga stor økning i antall henvendelser om å bli fosterhjem

Lokale notiser

Bufetat, region nord har et gjennomsnitt på 7,4 henvendelser pr. uke om å bli fosterhjem. Under ARN arrangementet i uke 32 og den påfølgende uken hadde Region nord totalt 37 henvendelser. For Nord-Norge økte antall henvendelser med 153 %. Dersom tallet brytes ned på de avdelingene og i de kommunene hvor rittet gikk av stabelen, blir utfallet ennå bedre; for avdelingen i Sortland var økningen på 400 %, og for avdelingen i Bodø 212,5 %.

– Dette viser at innsatsen som svært mange bidrar med, blant annet ved å bruke lilla t-skjorter under Arctic Race of Norway gir effekt, forteller regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat, region nord, i en pressemelding.

Bryter ned fordommer

Bufetat har vært samfunnspartner med Arctic Race of Norway siden 2015, og sykkelløpet er med på å synliggjøre behovet for fosterhjem i Nord-Norge og hedre fosterfamilier.

– Årlig må vi rekruttere rundt 150 nye fosterhjem for å hjelpe de barna som ikke kan bo sammen med sine foreldre. Behovet for fosterhjem er størst for tenåringer. Vi vet at vurderingstiden om å bli fosterhjem kan variere fra måneder til flere år. De fleste venter lenge før de tar kontakt. ARN har tydeligvis blitt en åpen og trygg arena for å kontakte oss, sier Bergstrøm.

Mer enn bare et sykkelritt

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal er glad for at Arctic Race of Norway bidrar til å øke interessen rundt fosterhjem.

– Vi har fra starten hatt som ambisjon at Arctic Race of Norway skal være mer enn et sykkelritt. Det er derfor godt å se Bufetat klarer å bruke arrangementet til å rekruttere fosterhjem for de barna som trenger det, og vi ser frem til et godt samarbeid om dette viktige samfunnsoppdraget i årene som kommer, sier Dybdal.