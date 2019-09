Frustrasjon rundt turistfiske

Lokale notiser

Mange utenlandske turister har i år blitt tatt for forsøk på smugling av store mengder fiskefilet på flere grenseoverganger, og leder i NFF Steinar Jonassen, i likhet med mange i næringen har fulgt tett med sakene som er kommet frem i mediene i sommerhalvåret, skriver Fiskeribladet.

– Dette tar vi som en bekreftelse på at det er store mengder fisk som hvert år blir smuglet over grensen så her er det grunn til å iverksette tiltak, sier Jonassen ifølge avisa, som legger til at det er stor frustrasjon blant fiskerne over det storstilte turistfisket som foregår langs store deler av kysten.

– Det har vært mange avisoppslag om store, ulovlige kvantum som tas over grensene. Vi vil diskutere hvordan vi kan regulere turistfiske slik at det blir en bærekraftig næring og har en legitimitet. For næringen har ingen legitimitet i dag, mener Jonassen.

NFF mener at den etablerte registreringsordningen hos Fiskeridirektoratet fungerer dårlig og at det trengs et større kontrolløyemed.