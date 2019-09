Lydkunstner blir Artist in Residency i Andøy

Lokale notiser

Kultursamarbeidet i Vesterålen tilbyr residencyopphold for kunstnere som et ledd i kultursamarbeidets internasjonale kultursamarbeid. Fra 1.-22.oktober er derfor lydkunstner Vanessa Massera invitert til et opphold i Andøy kommune, står det å lese i en pressemelding.

Massera jobber som komponist og utøver av eksperimentell elektronisk musikk, med base i Stockholm. Hun har nettopp fullført en doktorgrad i lyddesign.

Massera ønsker å utforske Andøy, og finne de unike lydene som tilhører øya. I den forbindelse ønsker hun, som skal bo på Arctic Wave på Stave, å få til et samarbeid med lokalbefolkningen i et lydprosjekt hvor hun vil invitere hver og en til å ta opp egne lyder.

Arbeidstittelen på prosjektet hennes er Guovssahas, som kan oversettes til «lyset som kan bli hørt».​ «In my perspective, going to Vesterålen is like finding a new light that I may listen to, and hopefully share by shining it with composed sound» skriver Massera.