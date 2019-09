Lokale notiser

– Vi som eiere har brukt tid på å finne fram til ei løsning. Nå har det vokst fram et opplegg som vil bli iverksatt neste måned, forteller gårdeier Ole Riber, til BLV.

Det betyr at man fra og med neste måned må betale via app for å parkere på plassen. Årsaken til at det blir innført parkeringsavgift, er at biler som står parkert på samme plass i lang tid, blant annet har skapt brøytetrøbbel.