Lager film om Kato Air-dramaet

Lokale notiser

Kato Air-ulykken fant sted i september 2004, der Brahim Boutaraa fra Algerie, prøvde å styrte et av selskapets fly. Etter at han slo til pilotene med en øks, samtidig som han prøvde å styre flyet inn i et stup, ble han etter hvert overmannet av passasjerer. John Kåre Raake, som tidligere står bak filmer som Bølgen og Skjelvet, skriver manus.

– Dette er noe som burde fortelles. Det er ikke alle som er klare over dramatikken, og over hvor nært flyet var bakken. Det er snakk om to tiendedels sekunder, sier regissør Tomas Simonsen fra Narvik, til NRK.