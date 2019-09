Minner bankkunder om å levere kundeerklæring

Lokale notiser

- I ukene som kommer vil vi i Sparebank 68°Nord ta kontakt med de av våre kunder hvor vi har mangelfull dokumentasjon, slik at vi får innhentet dette, skriver banksjef Yngve Oshaug i en pressemelding.

I pressemeldingen står det videre å lese at anbefalingen er at alle kunder legitimerer seg med pass. For å kunne ha BankID er det krav om å legitimere seg med gyldig pass, og ved å legitimere deg med pass er du også sikret at du i fremtiden kan få tilgang til alle tjenester med strengere krav til legitimasjonskontroll.