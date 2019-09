Bodø blir Europeisk kulturhovedstad

Lokale notiser

Det er Avisa Nordland som skriver dette i dag.

Europeisk kulturhovedstad ble etablert i 1985 etter et initiativ fra den greske kulturministeren Melina Mercouri. EU utpeker kulturhovedstad på bakgrunn av en anbefaling fra Europakommisjonen og synspunkter fra Europaparlamentet.

Fra 2005 er det lagt til grunn et rotasjonssystem slik at hvert medlemsland har anledning til å fremme sine kandidater et bestemt år. Bergen (2000) og Stavanger/Sandnes (2008) har tidligere vært utnevnt.

En del av markedsføringen av Bodø som kulturhovedstad skapte store debatter, som nakenbildene av 170 mennesker.

Bodø konkurrerte mot Banja Luka og Mostar i Bosnia-Hercegovina.