Ving satser på mulig nordisk løsning

Flyene operert av Thomas Cook Northern Europe (TCNE) var onsdag morgen satt opp som vanlig, ifølge Avinors oversikt. Både fra Oslo Lufthavn Gardermoen og fra Trondheim Lufthavn Værnes var avganger satt opp til destinasjoner på Gran Canaria, Rhodos og Antalya.

Ving-sjef i Norge, Christian Grønli, sier til Dagens Næringsliv at banker, kreditorer og bobestyreren i eierselskapet Thomas Cook er interessert i å selge den nordiske virksomheten raskt. I motsetning til andre deler av konsernet er denne delen av selskapet svært solid.

– Indrefileten

– Eieren vil ikke se at indrefileten i selskapet ligger og råtner. Selskapet tåler ikke et langt avbrekk og at bestillingene stopper opp. Det kan få alvorlige konsekvenser, sier Grønli til avisen.

Ving Norge alene har de siste tre årene levert et samlet driftsresultat på 471 millioner kroner. Grønli tror ikke bobestyreren har noe ønske om å drive en fungerende nordisk turoperatør i lang tid.

– Jeg håper det ikke skal ta veldig lang tid, sa han til NTB tirsdag.

Driver videre på egen hånd

«Selv om Vings eiere i går begjærte konkurs, er Vinggruppen i Norden, med søsterselskapene Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, egne juridiske enheter, og vi investerer nå i vår egen ledelse», skrev Ving til reisende og kunder på sine egne nettsider tirsdag.

Det var tirsdag flere spekulasjoner om hvem som kan være aktuelle kjøpere av det som heter Thomas Cook Northern Europe (TCNE), blant annet det svenske oppkjøpsfondet Triton.

Det er konkursboet til Thomas Cook i Storbritannia som vil stå for salget. Ving Norge inngår det nordiske reisekonsernet Thomas Cook Northern Europe, som igjen er eid av det konkursrammede britiske selskapet.

