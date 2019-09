Ingen telling langs Dronningruta i år

Lokale notiser

I mai i fjor ble det satt opp telleapparat på Nyksund og Stø for å registrere hvor mange som går Dronningruta. Dagsrekorden ble satt 26. juli, da hele 900 personer skal ha gått ruta.

Da kultursjef Trond Ståle Mathisen så på rapporter fra da de første registreringene ble gjort i mai og frem til i august i fjor, viste telleapparatet 53.281 registreringer.

– Da jeg først fikk tallene begynte jeg å lure på om både biler og personer var blitt talt med, humret kultursjefen i fjor.

I år ble telleapparatene ved en feiltakelse tatt ned, noe kultursjefen beklager.

– Ja, det er synd. Men jeg jobber nå med å få på plass en permanent løsning for å telle antallet turgåere langs Dronningruta, en løsning som vil stå fast over flere år. På den måten får vi registrert antallet på en god måte for ettertiden, redegjør han.

31. 000 Dronningtur-turer i fjor: – Tror ikke tallene skal være langt fra sannheten – De usikre momentene kan gi både pluss og minus i tallene, sier Bård Meløe i Vesterålen friluftsråd. Tallene fra Dronningruta skal brukes i søknaden om å bli nasjonal turiststi, og i 2019 skal det foretas ny registrering av antallet turgåere på ruta.