Drømmer om ferie i Nord-Norge

Lokale notiser

67 prosent av alle nordmenn svarer at de har planer om en høstferie, flest drømmer om Nord-Norge.

Nord-Norge troner øverst som drømmeregionen å besøke, akkurat som i fjor sommer og fjor høst. 12 prosent svarer at Nordland er fylket de ville reist til denne høsten om de fikk velge kun ett fylke å feriere i. Pallen deles med Troms og Finnmark. I alt svarer hver fjerde spurte at de kunne tenke seg å feriere i Nord-Norge i høst.

Selv om Nord-Norge står øverst på ønskelisten, har nordmenn flest tenkt seg til Østlandet eller Vest-Norge, viser undersøkelsen.

– Det betyr at nordnorske destinasjoner har et godt potensial for å lokke flere nordmenn på høsttur, sier NHO Reiseliv-direktør Krohn Devold.

Av alle høstferierende planlegger 59 prosent å reise til et annet europeisk land enn Norge og Sverige. 9 prosent skal til Sverige, samme andel har tenkt seg til et land utenfor Europa, mens 42 prosent oppgir at de skal på høstreise i Norge.