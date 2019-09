Snart overlevering av domstolkommisjonens første delrapport

Vil komme endringer i tingrettsstrukturen - Himanshu Gulati på besøk i Vesterålen:

I august kommer domstoladministrasjonen med nytt forslag til tingrettsstruktur i Norge. Advokatforeninga er bekymret for at tingretten i Vesterålen kan havne på kuttlista. Onsdag var stortingspolitiker Himanshu Gulati på besøk for å høre på argumentene for å bevare Vesterålen tingrett.