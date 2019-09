Full kvinne ringte politiet nesten hundre ganger

Lokale notiser

I løpet av noen få timer lørdag ettermiddag ringte kvinnen fra Lakselv politiets nødsentral i Kirkenes nesten hundre ganger. Operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt opplyser at kvinnen var overstadig beruset og at hun ringte og ringte uten at det forelå noen fare.

– Under normale omstendigheter ville vi dratt hjem til kvinnen og beslaglagt telefonen, men vi hadde ingen patrulje i dette området lørdag ettermiddag. Da vi senere på kvelden hadde folk i distriktet hadde telefonene opphørt, så vi avventer videre, sier operasjonslederen.

Han beskriver de mange telefonene som belastende og at de tok kapasiteten til politiet fra andre gjøremål. Kvinnen er derfor anmeldt av politiet selv og kan nå vente seg et etterspill.

– Vi har noen slike som ringer ofte, men sjelden så voldsomt som denne gangen, sier operasjonslederen.

