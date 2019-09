Inviterer til kurs om landbruk og generasjonsskifte

Lokale notiser

Det melder Accountor i ei pressemelding.

– Vi både er og skal fortsette å være tett på våre kunder, og bistå i den enkeltes utfordringer. Det er naturlig for oss å invitere til et seminar om et viktig tema for mange av våre kunder. Vi jobber i det daglige med 60-70 gårdbrukere i Vesterålen og vi har derfor god kompetanse om deres situasjon og utfordringer, sier Ivar Tjønsø, daglig leder i Accountor Vesterålen.

Accountor har et eget team som jobber for denne bransjen, og i tillegg har vi sterke nasjonale ressurser ved behov. I Norge har Accountor nærmere 70 kontorer, med masse kompetanse og kunnskap.

– Vi er svært glade for å tilrettelegge for dette gratis seminaret sammen med Norsk Landbruksrådgivning her i Vesterålen/Lofoten. Vi setter pris på at lokal kompetanse kommer sammen for å tilby bønder hjelp og støtte på viktige tema – samarbeid gjør sterk!

– Temaet om eierskifte og generasjonsskifte er noe vi opplever at enkelte vegrer seg for å ta tak i, det er et følsomt tema. Da kan det være godt å vite at vi som er et lokalt regnskapskontor kan bistå i denne prosessen, sier Øystein Pedersen, regnskapsfører hos Accountor.

– Vi serverer selvsagt enkel og kortreist mat i samarbeid med Landbruksskolen på Kleiva og ønsker alle hjertelig velkommen til seminar – uavhengig av om de er kunde eller ei av Accountor Vesterålen.