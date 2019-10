Nå kan du laste ned ditt digitale førerkort

– Nå kan du laste ned førerkortet sitt digitalt. Det digitale førerkortet vil være et fullverdig førerkort for nasjonal bruk, noe som betyr at det vil være tilstrekkelig å ha det liggende på mobilen – som de fleste uansett alltid har med seg. Dette vil gjøre hverdagen enklere for bilistene, samtidig som myndighetene får mer oppdatert informasjon enn det fysiske førerkortet gir i dag.