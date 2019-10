Kan bli rekordhøy ja-andel til organdonasjon i 2019

Lokale notiser

Så langt i år har pårørende sagt ja til organdonasjon, på egne eller den avdødes vegne, ved 84 prosent av alle forespørsler så langt i år. Dette skriver Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding og henviser til nye tall fra Oslo Universitetssykehus.

Per 30. september var avslagsprosenten på 16 prosent, og skulle disse tallene holde seg ut året betyr det rekordhøy ja-andel i Norge for 2019 samlet.

– Økt bevissthet

Ifølge pressemeldingen har ikke Stiftelsen Organdonasjon sett slike tall siden 2012, da «hele Norge» fulgte med på TV2-serien «Livet på vent».

– Dette er gode nyheter for alle som venter på et nytt organ, og et resultat av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, samt økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen, sier Cathrine Kildal, prosjektleder i Stiftelsen Organdonasjon.

Kildal presiserer at det er mange årsaker til at donasjonstallene kan variere fra kvartal til kvartal, men avslagsprosenten er viktig, for den sier noe om holdningen til organdonasjon, og ikke minst hvordan de pårørende blir tatt imot i donasjonssituasjon.

333 liv reddet hittil i år

Per 30. september i år har det blitt realisert 84 donasjoner av til sammen 361 organer. Disse har gitt nytt liv til 333 pasienter.

Stiftelsen Organdonasjon jobber for å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner, ved å informere befolkningen om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever.

– Vi jobber også opp mot helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv, skrives det i pressemeldingen.

