Waras samboer mener PST lekker

– Jeg er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs mens PST forsyner mediene med «godbiter» fra min havarerte ungdomstid. Jeg føler meg sjanseløs, skriver Laila Anita Bertheussen i et innlegg på Facebook.

Bertheussen viser til flere eksempler som hun mener illustrerer at PST lekker informasjon om henne til mediene.

Hun skriver i innlegget at hun lørdag 21. september fikk forespørsel fra pressen om å kommentere en innstilling som skulle oversendes fra politiet to dager senere.

Anklager PST for lekkasje

– Journalisten visste innholdet og ba om en kommentar. Jeg og advokat har fortsatt ikke fått innstillingen. Den er nemlig hemmelig. Men pressen visste altså om den før den ble sendt og før oss! skriver Bertheussen i innlegget.

Bertheussen har vært siktet av PST for flere forhold, blant annet for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år, samt andre hendelser ved parets bolig. Hun er siktet for brudd på straffeloven paragraf 225, bokstav b. Paragrafen omfatter anklage om oppdiktet straffbar handling.

Hun reagerer også på at pressen kjente til at hun var mistenkt, før hun visste det selv, og før hun ble siktet 14. mars.

– Det er selvsagt bare PST som kunne ha lekket det, og det er svært alvorlig og brudd på alle taushetsbestemmelser i politiloven, skriver hun.

– Kan ikke kommentere

– PST er kjent med innlegget, og kan dessverre ikke kommentere det, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til NTB.

Bertheussen erkjenner ikke straffskyld for noen forhold. Elden har flere ganger uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

I forrige uke skrev Filter Nyheter at Bertheussen tidligere er dømt for bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning. Ifølge avisas opplysninger sonet hun en dom på 30 dagers fengsel i Bredtveit fengsel i Oslo i begynnelsen av 1986. I to andre saker fikk hun betingede dommer.

