Johan Sverdrup satt i produksjon

Lokale notiser

– 5. oktober startet rettighetshaverne opp produksjon fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Oppstarten av første byggetrinn skjer om lag to måneder tidligere enn forventet og flere titalls milliarder kroner under det budsjettet som ble lagt til grunn i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2015, melder OED i pressemeldingen.

- Sverdrup-feltet er en gigant og det tredje største oljefeltet på norsk sokkel noensinne. Feltet er ventet å gi inntekter til staten på over 900 milliarder kroner eller 170.000 kroner per innbygger. Samtidig får Sverdrup kraft fra land og bidrar sterkt til at norsk produksjon av olje og gass skjer med lave utslipp, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP)

PUD for første byggetrinn av Sverdrup ble godkjent i 2015 og utbyggingen startet i en periode hvor norsk leverandørindustri hadde utfordringer på grunn av lavt aktivitetsnivå.

– Prosjektet har betydd mye for å opprettholde aktivitet og arbeidsplasser i norske leverandørbedrifter. PUD for andre byggetrinn ble godkjent i mai 2019 og bidrar til ytterligere aktivitet i leverandørindustrien i årene framover, melder OED.

- Med utbyggingen av Sverdrup-feltet har norsk oljeindustri gjennomført en ny industriell bragd. Jeg er stolt av at vi i Norge klarer å levere en utbygging som omfatter hele 150 000 årsverk, langt under kost og raskere enn planlagt. Næringen har levert nok et prosjekt i stolteste norske industritradisjon, sier Freiberg.

Rettighetshaverne på Sverdrup-feltet har tatt i bruk ny teknologi og digitalisering. Det vil bidra til en svært høy utvinningsgrad fra feltet, forbedrede metoder for produksjonsoptimering og tryggere drift.

- Norsk oljeindustri er ledende på kompetanse, teknologi og innovasjon. Dette er en viktig grunn til at Sverdrup-feltet vil skape enorme verdier til fellesskapet – og at det i tillegg tas nye skritt blant annet innen digitalisering. Feltet vil gi nye spennende arbeidsoppgaver for teknologiinteressert norsk ungdom i tiår fremover, fortsetter Freiberg.