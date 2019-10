Norges nye redningshelikoptre lar fortsatt vente på seg

Lokale notiser

Norge har besluttet å kjøpe 16 nye helikoptre av typen AW101, og disse skulle være operative innen 2020. Prislappen er 12,1 milliarder kroner.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyste i 2018 at det første helikopteret skulle være i drift i begynnelsen av 2019.

Det siste av de 50 år gamle Sea King-helikoptrene skulle ifølge ham være erstattet innen 2021, men slik går det ikke.

Forsinkelsene har vært mange, og dagbøtene til Leonardo Helicopters begynte å løpe alt i 2018.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett går det fram at det første AW101-helikopteret tidligst vil bli satt i drift i første halvår neste år, og at det deretter vil ta minst to år før de resterende er i drift.

De aldrende Sea King-helikoptrene, som justiskomiteen på Stortinget alt i 2002 betegnet som svært gamle og krevde utfasing av, må dermed holdes i lufta til da.

