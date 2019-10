Snart bispevisitas i Øksnes

Lokale notiser

Kirkevergen i Øksnes minner om bispevisitas i kommunen i slutten av måneden, og poengterer at det er vanlig at det gjennomføres et møte med kommunens øverste politiske ledelse ved slike visitaser.

– Vi har satt opp et program der vi foreslår møte med representanter fra menigheten, biskopen med hennes reisefølge og kommunens ledelse onsdag 20. november fra 12.30 til 14.00. Detaljert program for hele besøket oversender vi når vi har mer detaljer klart. Vi håper dere har mulighet til å holde av dette tidspunktet, og bidra til at informasjonen kommer fram til rette vedkommende når konstituering av kommunestyret er ferdig, oppfordrer kirkevergen overfor kommunens politiske ledelse.