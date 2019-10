Lokale notiser

Det er Bladet Vesterålen som skriver dette.

Fra Hovedredningssentralen for Nord-Norge fikk avisa opplyst at tre personer onsdag ettermiddag sto fast oppe på Staven, og at et Sea King redningshelikopter var sendt ut for å hente dem ned.

– Det er ikke personskade, de har rett og slett gått seg fast, og trengte hjelp for å komme seg ned, fikk avisa opplyst fra HRS Nord-Norge.