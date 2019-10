Anders Samuelsen vil ha hovedutvalgene bort fra Hadsel-politikken

Lokale notiser

Det går fram av en interpellasjon. I 2015 gjeninnførte Hadsel «hovedutvalgsmodellen». Det betyr at Hadsel holder seg med eget utvalg for tekniske saker, eget utvalg for helse- og sosialsaker og eget utvalg for oppvekst. Disse behandler mange saker før formannskapet behandler sakene og før kommunestyret vedtar dem.

Mange kommuner har fjernet utvalg av denne typen, og har typisk formannskap/driftsutvalg og kommunestyret.

Det er en ordning Samuelsen vil tilbake til.

– Det politiske ansvaret må ligge der det hører hjemme. Ikke i råd og utvalg som ikke er valgt av folket, men i kommunestyret som er direktevalgt. En modell uten utvalg, komiteer eller styrer, med hyppigere kommunestyremøter, hvor administrasjonen har videre delegasjoner og innstiller direkte til formannskap eller til kommunestyret likt delegasjonsreglement fra 2011 til 2015 er langt mer effektiv, skriver Samuelsen og foreslår at Hadsel går tilbake til modellen som ble brukt fra 2011 til 2015.