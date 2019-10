Fredsprisdiplomet er avduket

Lokale notiser

Maleriet tildeles årets fredsprisvinner, Etiopias statsminister Abiy Ahmed, når han mottar Nobels fredspris i Oslo 10. desember.

Motivet på maleriet er to måner som speiler seg i havet.

Baird sier det var utfordrende å lage et kunstverk til noen man ikke vet hvem er.

– Derfor valgte jeg et motiv fra virkeligheten, nemlig månen. Men noen ganger er ikke virkeligheten helt nok, så derfor ble det to måner, sa kunstneren under avdukingen på Nobels Fredssenter lørdag.

I løpet av sitt første år som statsminister har Abiy Ahmed sluttet fred med nabolandet Eritrea og satt fart i demokratiseringen i Etiopia. Dette er blant grunnene til at Nobelkomiteen tildelte ham årets fredspris.

Det opprinnelige diplomet, som ble brukt ved samtlige fredsprisutdelinger fram til 1969, var tegnet av Gerhard Munthe.

I 1991 ble det bestemt at diplomet skulle bestå av et originalt innkjøpt kunstverk av en norsk samtidskunstner. Vanessa Baird sto også bak fjorårets diplomer til Denis Mukwege og Nadia Murad.

I tillegg til diplomet vil Ahmed motta fredsprismedaljen, som er utformet av Gustav Vigeland, og penger. Prissummen er i dag på 9 millioner svenske kroner.

