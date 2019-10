Mette-Marits boktog inntar Tyskland

Lokale notiser

– Jeg tror det blir veldig spennende og ganske krevende. Jeg gleder meg veldig. Det er jo litt stort at litteraturtoget skal til Tyskland, sa Mette-Marit til NTB tidligere i høst.

Hvert år siden 2014 har kronprinsessen fylt opp togvogner med bøker og forfattere og dratt rundt i Norge for å lese og glede seg over litteraturen.

Nå står en litt annen reise for tur. Mette-Marit skal tirsdag åpne bokmessen i Frankfurt og ankommer med stil:

I et tog Deutsche Bahn har stilt til disposisjon, skal kronprinsessen og flere av Norges mest kjente forfattere boltre seg over to dager.

– Jeg håper vi får anledning til å vise et bredt knippe med norske forfattere i Tyskland. Det er jo hovedformålet med turen, sier kronprinsessen.

Første etappe går fra Berlin til Köln mandag, og da blir hovedtemaet norsk- barne og ungdomslitteratur.

– Barn fra skoler i Berlin vil møte forfatterne Maria Parr og Jostein Gaarder som leser fra sine bøker, og delta på tegne-workshop i regi av illustratørene Anna Fiske og Svein Nyhus, opplyser Slottet.

På tirsdagen fortsetter toget fra Köln til Frankfurt, hvor kronprinsessen skal åpne verdens største bokmesse. Med på toget er blant annet Maja Lunde, Herbjørg Wassmo, Lars Saabye Christensen, Lars Mytting og Erik Fosnes Hansen.

Med seg i bagasjen har kronprinsessen også essay- og novellesamlingen «Hjemlandet», som hun selv har vært medredaktør på. Boken ble lansert på norsk i september, men skal nå presenteres på tysk.

