Sangen i skolen består

– Dette er helt fantastisk. Jeg er veldig glad for at de lyttet til protestene, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap), som engasjerte seg sterkt for sangen.

Kunnskapsdepartementet har nylig mottatt et endelig utkast til de nye læreplanene fra Utdanningsdirektoratet.

Sang blir kompetansemål

– Her er sang og sangtekster skrevet inn som kompetansemål i norskfaget, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget tirsdag, som svar på en interpellasjon fra Solberg.

For eksempel foreslås det at elevene etter 2. trinn skal kunne uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter.

– Min vurdering så langt er at det ser ut som Utdanningsdirektoratet har gjort dette på en god måte, sa Sanner.

Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten.

Demonstrerte med sang

I 2017 fjernet regjeringen sang fra den overordnede delen av læreplanene. Det, sammen med forslaget om å fjerne sangen fra den nye læreplanen for norskfaget, førte til sterke protester fra en rekke hold. Forslaget ville bety at det ble valgfritt for norsklærere i barneskolen å bruke sang i klasserommet.

Over 30 organisasjoner gikk sammen om et opprop for å sikre sangens plass i skolen. En rekke artister og musikere støttet oppropet, og i juni var Maj Britt Andersen blant dem som møtte opp til en sangdemonstrasjon foran Stortinget.

Jubler for sangen

Solberg, som er nestleder utdannings- og forskningskomiteen, gleder seg over nyheten om at sangen består i læreplanen.

Samtidig ber han om at det nå satses på kompetanse i musikk og praktiske fag for lærere.

– Bare 40 prosent av dem som underviser i musikk i barneskolen, har formell utdanning i faget, sier han.

