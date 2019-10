Modellkjendis og programleder til Damenes aften på Sortland

Lokale notiser

Kveldens hovedattraksjon er Kathrine Sørland, står det å lese i en pressemelding. Sørland er er Bohus sin ambassadør for den nordiske stilen, og har blant annet egen putekolleksjon. Sørland er blant annet eksponert på TV-skjermen gjennom ulike programmer, inkludert Farmen Kjendis. Hun har også vært Fashion Advisor for Lindex, og er i tillegg en populær foredragsholder og influencer.

Under arrangementet vil hun holde et foredrag hun kaller «Pillowtalk». Det vil handle om hjemmene våre, moter, inspirasjon, uhøytidelig jentesnakk og selvsagt puter!

– Vi er utrolig stolte over Damenes Aften og gleder oss veldig til kveldens arrangement. Vi har invitert damer på kundekveld i over 10 år, og synes det er fantastisk, men ikke minst viktig å kunne gi noe tilbake til kundene. Vi håper at Damenes Aften kan inspirere til å skape et hjem man er fornøyd med, og som man virkelig gleder seg til å komme hjem til, sier varehussjef Anita Seijboldt i pressemeldingen.