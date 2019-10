A-ha starter ny verdensturne i Nordland

Lokale notiser

Konserten i Bodø finner sted i Nordlandshallen 1.februar. De øvrige fire konsertene som bandet skal holde i Norge, finner sted i Trondheim, Stavanger og to ganger i Oslo.

Intensjonen med turneen, som bærer samme navnet som debutplaten, er nettopp å vende tilbake til debutskiva som til de grader har definert dem som bant, blant annet fordi den også inneholder bandets største hitlåt Take on Me. Sistnevnte nærmer seg i disse dager en milliard visninger på You Tube.

– Å spille inn «Hunting High and Low» var et så definerende øyeblikk og en så spennende tid i vår karriere og felles samarbeid, så å gjenoppdage dette verket nå, 35 år seinere, føles som inspirasjon i stedet for forpliktelse. Jeg trenger bare å børste litt støv av de gamle synthene, sier Magne Furuholmen i en pressemelding.