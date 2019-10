Lokale notiser

Nå har musikken hans begynt å spre seg rundt om i verden. Nylig ble albumet omtalt på den australske radiokanalen 2ser FM, i programmet The Outpost. Programleder Vinny Ramone, sa blant annet følgende om Highlands/Lowlands: «It’s an amazing record and one of the best albums of 2019». Det er Gundersen selv som melder dette på sin Facebook-side.