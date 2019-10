Lokale notiser

– Vi ønsker å takke alle for at de tok turen i hallen og håper alle hadde en fin-fin opplevelse, skriver Mats Oshaug i en pressemelding.

Han mener at festivalen kan bli arrangert igjen, og opplyser at det også sees på andre arrangement for de yngste.

– Det har dukket opp ideer som skumparty, hoppeslott for ungdom, sumodrakter og mye mer. Det er også mange som ønsker seg en konsert i storhallen hvor man kan få en skikkelig arenafølelse.