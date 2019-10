Stor pågang for å få pass

Lokale notiser

Det har vært en uventet stor pågang på passkontorene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten i høst. Det som normalt er en rolig periode for utstedelse av pass, har vist seg å bli høysesong. Dette har dessverre medført at en rekke personer som har ønsket seg pass har måtte vente lenge, og noen har også fått beskjed om at de må komme tilbake en annen dag.

– Vi må bare beklage den situasjonen som har oppstått. Vi jobber nå med å finne løsninger både på kort og litt lengre sikt for å sikre at folk innen rimelig tid skal kunne skaffe seg pass, sier visepolitimester i Nordland, Heidi Kløkstad i en pressemelding.

Kløkstad forteller at ledelsen på de tre berørte kontorene i Narvik, Sortland og Svolvær jobber for å bedre situasjonen. Det er på disse tre stedene situasjonen er spesielt vanskelig, selv om det er utfordringer i forhold til passbestilling flere steder i Nordland.

– Vi ser nå etter løsninger for å styrke bemanningen og sikre at vi for framtiden ikke er så sårbare ved fravær. Parallelt med dette vil et timebestillingsystem komme på plass på alle tre kontorene om kort tid. Vi jobber med dette nå, sier Kløkstad.

Hun ber samtidig folk om å være litt tålmodig.

– Vi gjør det vi kan for bedre situasjonen, men selv om timebestilling nå kommer på plass så vet vi at det er mange som står i kø for å få seg pass. Vi skal forsøke å ta unna så raskt som mulig, men det blir nødvendigvis å ta litt tid før vi har klart å hente inn alle som står i kø, avslutter Kløkstad.