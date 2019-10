Norge skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep i Europa

Lokale notiser

EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen.

Helsedirektoratet opplyser om prosjektet torsdag morgen. Det er EU-kommisjonen som har bedt Norge koordinere arbeidet, kalt et Joint Action, som skal utvikle et samarbeid mellom ulike sektorer i land i Europa.

– Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort for å utvikle helseberedskap i samarbeid mellom ulike sektorer. Vi er svært glade for den tilliten EU viser oss, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding fra direktoratet.

Helsedirektoratet har de siste årene hatt samarbeid med flere andre institusjoner i Norge for å utvikle den nasjonale helseberedskapen. I oppfølgingen av terrorangrepet i 2011 ble det etablert et samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Folkehelseinstituttet og Forsvaret.

Prosjektet skal ha tre års varighet og finansieres av EU.