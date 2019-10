Lokale notiser

Norge undertegnet denne uken en avtale om å ta medlemskap i Global Ghost Gear Initiative som jobber internasjonalt for å redusere tap av redskap og for å unngå såkalt spøkelsesfiske.

Norge er muligens det landet i verden med best erfaringer med hvordan spøkelsesfiske kan unngås. Siden 1983 har Fiskeridirektoratet hatt årlige tokt for å ta opp tapte redskaper og gjennom årenes løp er det tatt opp ca. 1000 tonn med ulike fiskeredskaper, her av 22.000 garn.