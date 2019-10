FN-kafé gav over kr 8300 til CARE

Lokale notiser

Det var spente elever som stod for salget av kaffe, kaker og pizza i klasserommene. De forklarte stolt at overskuddet av salget skulle gå til Care og TV-aksjonen, sånn at fattige barn kan få det bedre.

Og kaféen ble en stor suksess. Begge klasserommene var godt besøkt - folk slo seg ned, prata og koste seg med godsakene. Til og med rektor kom på besøk - og han er jo veldig glad i kaker!



Klassene hadde også organisert et loddsalg som ble trukket med det samme, og dette bidro til et godt overskudd i tillegg til salget av kaker og mat.



Lærerne Bodil og Solveig var svært fornøyd med resultatet av kaféen: et sosialt og hyggelig treff, stolte og ansvarsglade unger, samt 8373 kroner til Care. Godt jobba, 3.trinn, skriver Myre skole på sin hjemmeside.