Foreslår strukturering under 11 meter

Lokale notiser

Som kjent har regjeringa i sitt forslag til nytt kvotesystem foreslått å avvikle samfiskeordningen, der to sjarkkvoter kan tas på en båt, forutsatt at sjark nummer to holdes i fiskeklar stand. Landsmøtet skriver i sin innstilling at dette i praksis bare har fungert som en dårlig strukturkvoteordning, uten kvoteavkortning, skriver Kyst og Fjord.

Mange båteiere har tilpasset seg denne ordningen siden den ble innført i 2010, selv om den er benevnt å være midlertidig.

Landsstyret anbefaler landsmøtet å gå imot forslaget om en næringsfinansiert kondemnering, der båteiere kan kondemnere båten sin og få utbetalt en engangssum som finansieres via seddeltrekk fra resten av gruppa.

Isteden viser landsstyret til at landsmøtet i Norges Fiskarlag to ganger tidligere har anbefalt struktur under 11 meter, og anbefaler landsmøtet om følgende vedtak:

«Landsmøtet viser til at organisasjonen tidligere har gått inn for at det også må etableres en strukturkvoteordning i den minste flåten (under 11/13 meter) med et moderat kvotetak, jfr landsmøtevedtak 5/15. Landsmøtet mener fortsatt at denne flåtegruppen må få en forutsigbar ordning som innebærer former for kvotesammenslåinger til erstatning for dagens samfiskeordning i torskefiskeriene.»