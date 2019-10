Neste års ÅrsteinØYA arrangeres tidligere enn vanlig

Lokale notiser

Det betyr at festivalen finner sted noe tidligere enn det som har vært tilfellet de to årene den har eksistert.

– Vi har flyttet datoen to uker bak i håp om å ikke kræsje med flere andre arrangementer i nærheten. Noe blir det sikkert, men vi håper datoen passer for flest mulig, så da er det er bare å holde av i kalendern Også er det vel å krysse fingrene for at værgudene er med oss, sier markedsansvarlig for ÅrsteinØYA, Linda Martinsen i en pressemelding.

Ifølge Martinsen har de startet arbeidet med å booke artister.

– Jobben med å booke artister er allerede begynt og vi har mottatt masse gode tips for hvem publikum vil ha med, her har vi jo dessverre et ganske stramt budsjett så det begrenser seg jo litt. Men vi jobber på for å få et bredt spekter av store og små artister som passer inn til konseptet vårt, sier hun i pressemeldingen.