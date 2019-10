Vedtok uttalelse om Kringelen og Kvalsaukan

Lokale notiser

10. oktober ble det gjennomført møte og befaring i forbindelse med kommunal- og moderniseringsdepartementet sin sluttbehandling av kommuneplanens arealdel. Hensikten med møtet og befaringen var å opplyse saken best mulig. Samtlige parter fikk anledning til å opplyse saken fra sin side. I møtet deltok Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Troms, Nordland Fylkeskommune, Reinbeitedistriktet og reineiere, Tiltakshaver og grunneiere, Sortland kommune.

7. februar i år vedtok Sortland kommune i sak 005/19 følgende (utdrag fra vedtak):

«Arealplanen unntas rettsvirkning for R13 Kringelen og SB79 Kvalsaukan. Denne delen av planen oversendes departementet for videre behandling.» Fylkesmannen har i sin oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tillegg til overnevnte områder anmodet departementet om å ta ut adgang til å anlegge skiløype/lysløype på Strand da den ikke har vært gjenstand for høring

I sin innstilling sa formannskapet i Sortland følgende i en uttalelse til kommunal og moderniseringsdepartementet:

Sortland kommune ønsker fortsatt helårsdrift i masseuttaket på Kringelen.

Sortland kommune anerkjenner retten til reindrift på Hinnøya.

Sortland kommune vil styrke arealplanen som kunnskapsgrunnlag, blant annet ved å ta inn hensynssoner for reindrift med tilhørende retningslinjer.

Sortland kommune anser det som sterkt ønskelig å tilrettelegge for at befolkningen på Strand gis adgang til skiløype i sitt nærområde.

Sortland kommune legger vekt på fortetting i eksisterende bomiljø, men finner det ikke avgjørende at det tilbys nye boligtomter i Kvalsaukan.

Uttalelsen, som kan leses i sin helhet her, ble vedtatt med seks mot tre stemmer.