13 mistet livet i trafikken i oktober

Lokale notiser

For året under ett er dødstallene på linje med fjoråret. Så langt i år har 87 personer mistet livet mot 88 personer i samme periode i fjor, melder Trygg Trafikk.

De omkomne i oktober var åtte bilførere, fire bilpassasjerer og én motorsyklist.

– Vi har akkurat gått inn i en periode med skiftende vær og føre. Det blir både glattere og mørkere i tiden framover. Nå blir det viktig å tilpasse farten etter forholdene og ikke bare etter fartsgrensen. Noen steder må man faktisk holde seg godt under fartsgrensen når forholdene tilsier det, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Statens vegvesens analyser av samtlige dødsulykker i fjor viser at møteulykkene står for 39 prosent av alle de omkomne. I september og oktober i år har 16 av 23 personer mistet livet i en møteulykke. Det er 70 prosent av alle de omkomne i denne perioden.

– Det er en kraftig oppgang med møteulykker i de to siste månedene. Vi kjenner ikke årsaken til dette, men vi vet at det er massive krefter i møteulykker og at det ofte tar liv, sier Johansen.

Hvert år fraktes det flere hundre millioner tonn gods på norske veier og prognoser sier at dette vil øke i tiden framover. Sist vinter var det stort fokus på dødsulykker hvor tunge kjøretøy var involvert.

– Vi registrerer at tunge kjøretøy har vært involvert i nesten halvparten av dødsfallene på veiene i oktober, og det bekymrer oss nå inn mot vinteren, sier Johansen.

(©NTB)