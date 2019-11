Arrangerer markering mot nedleggelse i videregående skole

Lokale notiser

«Behold videregående tilbudan i Vesterålen» er markeringa kalt.

– Flere videregåendelinjer i Vesterålen står i fare for å bli lagt ned, noe som vil ha konsekvenser både for elever, ansatte, foreldre, idrett, landbruk og fiskeri, reiseliv og andre næringer – kort sagt framtida for alle oss og for Vesterålen. Vi samles på Sortland Torg lørdags formiddag for å vise motstand mot disse forslagene. Markeringen holdes også for å vise motstand mot nedleggelse av videregåendetilbud i Nordland generelt. NOK ER NOK!, skriver initiativtaker Kamilla Ravn Fossem i ei pressemelding.

På markeringen blir det appeller av Christine Meisterlin, Halvar Ellingsen og Karianne Bråthen.

– Det jobbes med å få flere. Alle oppfordres til å komme på markeringen, og det vil være åpen mikrofon for andre. Ta gjerne med egenproduserte plakater, grytelokk, kjevle, høtt (klæpp), ljå, bandykølla, friørsaks, sier hun før hun legger til:

– Det er nå det gjelder, avgjørelsen tas om bare 1 måned!