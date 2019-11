Masteroppgave-samarbeid med BioMar AS

Lokale notiser

Gjennom BEST-programmet jobber Arena Torsk aktivt for å koble bedrifter og studenter sammen. BEST er en forkortelse for «bedrift-student» og hensikten med programmet er at vi ved å koble virksomheter, universiteter og studenter sammen, gjennom oppgaveskriving og praksisplasser, får en næringsrelevant og lønnsom utnyttelse av studentenes arbeidsinnsats.

Denne uka har BioMar AS på Myre hatt besøk av masterstudenter og studieleder fra UiT, avd. Narvik. BioMar har som kjent, gjennom prosjektet «Kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur», utviklet et fôr som torsk i mellomlagring aksepterer. Nå ønsker de, i samarbeid med masterstudenter ved UiT Narvik, å se på muligheten for videre optimalisering av råvaresammensetningen i dette fôret.

Gode diskusjoner under besøket resulterte i ytterligere én masteroppgave, som skal ta for seg optimalising av prosesskontroll på generelt grunnlag. Dette besøket ble med andre ord svært fruktbart både for bedrift og for studenter!