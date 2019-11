Mann knivstukket i Tromsø

Lokale notiser

En mann i 20-årene er brakt til sykehus etter at vedkommende ble knivstukket i Tromsø natt til søndag. To menn på samme alder er pågrepet.

Politiet i Troms melder at det har vært et slagsmål med tre involverte. En av de involverte har blitt knivstukket.

Operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt sier til NTB at personen som er sendt til sykehus var våken og bevisst. Politiet venter på tilbakemelding fra helsevesenet på skadeomfanget, men sier at det tyder på at det ikke er snakk om alvorlige skader.

To menn i 20-årene er pågrepet, hvor en av dem også er på sykehus under behandling.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet. Hendelsen skal ha skjedd på sørsiden av Tromsøya.

Steffensen opplyser at alle tre er kjent for politiet fra før.

Politiet meldte om hendelsen klokken 3.06 natt til søndag.

