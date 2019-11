Coop trekker tilbake kakemenn etter feilmerking

Lokale notiser

Tilbakekallingen gjelder produkt av typen «Coop kakemenn» som er solgt mellom Tynset i Hedmark, Kristiansund i Møre og Romsdal, og Leka i Trøndelag.

– Det ble brukt en etikett som tilhører et annet produkt, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til Nationen.

Tilbaketrekkingen gjelder ifølge Matportalen.no 2.790 forbrukspakker.

– I ingredienslisten mangler det informasjon om at produktet inneholder hvetemel og egg. Vi oppfordrer de kundene som har disse allergiene, om å levere kakemennene tilbake til butikk slik at de kan få refundert pengene. For andre kunder er kakemennene helt trygge å spise, sier Kristiansen.

Det skal ikke være meldt om at noen som har blitt syke etter å ha konsumert produktet.