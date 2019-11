Hadsel maskin ønsker eget tankanlegg på Børøya

Lokale notiser

Søknaden som er innkommet Hadsel kommune gjelder dispensasjon fra bygg grense på eiendom 64/323 på Børøya. Planen er å plassene en tank slik at den skal ha en mest mulig sikker plassering og samtidig gi god tilgjengelighet for fylling av drivstoff.

Daglig Leder i Energiservice øst, Viggo Nilsen opplyser at det er de som er leverandør av utstyret til fyllestasjonen.

Energiservice Øst AS er en landsdekkende leverandør av drivstoffanlegg og relaterte produkter, og tilbyr blant annet salg, montering og service av drivstoffpumper, tanker og kortautomater.

– Vi har hatt søknadsprosessen og leverer anlegget, men det er Hadsel maskin som skal ha anlegget, opplyser Energiservice Øst.

Intern fyllestasjon

Daglig leder i Hadsel Maskin, Espen Jenssen sier anlegget blir et internanlegg som skal fylle entreprenørens eget behov for diesel.

– Dette blir hovedsakelig til oss selv, dette er et internkort-anlegg for våre behov, våre maskiner og biler. Slik at dette ikke blir et anlegg for allmenn bruk, og man kan ikke bruke bankkort for å fylle her. Vi skal ikke konkurrere med etablert nabo, sier Jenssen om bensinstasjonen Circle K.

– Dette er et system som vi er på i dag, men som vi nå får anlegget får vi det mer modernisert med Ad Blue, som gjør det lettere. Det skal ikke være bensin, men kun farget og ikke farget diesel på fyllestasjonen, sier Jenssen.

Anlegget er valgt lagt på tomta til Hadsel maskin Børøya, og man søker dispensasjon på grunn av plasseringen.

– Søknaden er ute nå og vi skal få dette etablert så snart det lar seg gjøre. Vi vil spare rent økonomisk på å ha eget fyllingsanlegg. I dag har vi ett hos Varmeservice og bruker også Cirkle K, men nå får vi samlet alt på ett sted, sier han.