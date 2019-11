Lokale notiser

Lastebilen kjørte utenfor veien og havnet i grøfta på fv.82 over Børøya mandag. Trafikkuhellet skjedde i 80-sonen midt mellom Kystsenteret og bensinstasjonen.

En av lyktestolpene med lyspunkt som står langs gangveien ble truffet og meid ned i løpet av utforkjøringen. Trafikkuhellet var ikke til hinder for trafikk, og entreprenør var selv raskt på plass for å sørge for berging.

Fra politiets operasjonssentral opplyses det at man ikke har fått inn noen melding om trafikkuhellet.