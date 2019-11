Norge får nytt Folkeregister fra 2020

Lokale notiser

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere overgangen til nytt Folkeregister i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet sender derfor ut informasjonsbrev til alle landets kommuner, fylkeskommuner, større legevakter og legekontor for å informere om nødvendigheten av å tilpasse egne fagsystemer til et modernisert Folkeregister. Helsetjenesten er avhengig av Folkeregisteret for bl.a. å identifisere riktig pasient og sende brev med helseopplysninger til riktig adresse. Helsetjenesten kan derfor ikke miste tilgangen de har til Folkeregisteret.