Stiller spørsmål om fritidstilbud i Sortland kommune

Kammila Fossem i Rødt, viser til den nyeste ungdataundersøkelsen, der det kom frem at 12 prosent av de som har svart i Sortland, at 12 prosent svarer at de ikke har, eller tror at de ikke har, minst en fortrolig venn.

«38% svarer at de ikke er med i en fritidsorganisasjon. 23% svarer at de har mange depressive symptomer og 1/3 svarer at de er ganske eller veldig mye plaget av ensomhet.

Undersøkelsen viser også at flere er sjelden ute med venner på kveldene. Fra ungdommene selv hører vi at de ikke har noen plass å være, et sted som de kan ha som sitt eget og møtes på. Ungdommene ønsker en plass å være som er deres», skriver Fossem.

Hun sier videre at det er viktig for både det sosiale, tilhørighet, vennskap og nettverk, fysisk og psykisk helse og forebyggende når det gjelder ekskludering, mobbing og som nevnt helse.

«Klubben oppleves som en plass for de minste barna, og nå er også midlene som drev Åpen Blå tatt slutt», skriver Fossem videre.

I den forbindelse stiller hun følgende spørsmål til ordfører Karl Erling Nordlund:

1: har Sortland Kommune tenkt å søke etter flere midler som kan drive et forebyggende ungdomstilbud likt Åpen Blå?

2: har Sortland Kommune noen lokaler som kunne vært egna for å brukes som en samlingsplass for ungdommene?

3: kan klubbens lokaler benyttes mer enn de gjør idag for å kunne tilpasses ungdoms behov og ønsker?