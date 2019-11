«Roald Amundsen» døpt i Antarktis

Hurtigruten utfordrer norske myndighetene på veien mot målet om å operere helt utslippsfritt. Som første cruiserederi i Norge testes nå Biodiesel som potensielt kan redusere CO2-utslipp med 95 prosent om bord på skipet MS Polarlys. Verden er på vei inn i en ny æra – med et reiseliv drevet av bærekraft. Her setter Hurtigruten nye standarder for hele næringen.