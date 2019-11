Julehandel for 58 milliarder kroner

Lokale notiser

Julehandelen i desember anslås å øke med 1,5 prosent, sammenlignet med desember 2018. I gjennomsnitt var omsetningen i desember i fjor 27 prosent høyere enn gjennomsnittsomsetningen i årets elleve andre måneder, det viser en analyse utført av Kvarud Analyse på vegne av Virke.

− Handelen i desember er stabil og fortsatt den viktigste måneden for norsk handelsnæring. Mange bransjer er avhengige av den gode juleomsetningen, sier Bror William Stende, direktør for Virke Faghandel. – Et eksempel på dette er leketøysbutikkene som omsetter for 3,3 ganger mer i desember enn gjennomsnittet for resten av årets måneder.

I detaljhandelen utenom dagligvarehandel vil det bli omsatt for 32,8 milliarder i desember, en økning på en prosent fra i fjor.

Julematen slår an i norske butikker

I desember vil det bli handlet dagligvarer for 25 milliarder kroner. Det er en økning på to prosent fra i fjor. Dagligvarehandelen vil stå for 43 prosent av den totale julehandelen.

− Det blir ikke jul uten god mat. Folk liker å kose seg litt ekstra i julen, og mange inviterer til middag og fest. Vi unner oss gjerne ekstra mye og ekstra god mat i julen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

I desember kommer hver innbygger til å bruke i gjennomsnitt 4 690 kroner på matvarer, drikkevarer og andre dagligvarer. Det er 24 prosent mer enn gjennomsnittet i årets øvrige måneder.

− Julen handler om tradisjon og minner. Samtidig ser vi at de tradisjonelle middagsrettene kommer i stadig større utvalg. Stadig flere velger kvalitetsribbe – og det kommer stadig bedre utvalg av pinnekjøtt på markedet. Salget av lokalmat dobles i juletiden. Samtidig ser vi at megatrenden lettvint, sunt og grønt slår inn også i julemåneden, sier Størksen.

Mer opplevelser

Lavere befolkningsvekst, at det er tre istedenfor fire lørdager i desember og Black Friday påvirker julehandelen.

− På grunn av Black Friday har noe av julehandelen flyttet seg fra desember til november. De siste årene har omsetningen på Black Friday ligget stabilt på et høyt nivå. 2019 kommer nok ikke til å bli annerledes. I tillegg legger en lørdag mindre en demper på desemberomsetningen i år, sier Stende.

Siden 2014 har nordmenn hatt et høyere tjenestekonsum enn varekonsum, i tillegg er vekstraten for tjenester høyere enn for varer. Dette merkes også i julehandelen.

− Det er innen opplevelser, delingsøkonomi og annen tjenesteutvikling det store vekstpotensialet for varehandelen ligger. God økonomi gjør at mange har tingene de trenger. Dermed gir flere bort opplevelser i julegaver. I tillegg svarer mange av tjenestene handelen utvikler, som reparasjon og utleie, på etterspørselen fra forbrukere som ønsker et bærekraftig forbruk. Det er bra for kloden og norsk økonomi, sier Stende.

Mest julehandel i Troms, Oslo og Akershus

Troms, Oslo og Akershus er fylkene hvor det vil bli handlet mest per innbygger. I Troms vil det bli handlet for 11 660 kroner per innbygger. I Oslo og Akershus er tallene henholdsvis 11 440 og 11 330.

− Fylker med store handelssenter tiltrekker seg julehandel fra andre fylker. I tillegg er flere norske byer, slik som Tromsø, gode på å profilere seg som julebyer. Tilbudet av julemarkeder, stemningsfylte opplevelser og kulturtilbud trekker folk og påvirker omsetningen, sier Stende.

Østfoldingene julehandler i Sverige

Fylket hvor det handles minst per person er Østfold. Her handles det for bare 9 130 kroner per innbygger.

− Grensehandel påvirker flere av fylkene. I Østfold er denne tendensen sterkest, da mange kjører til Sverige for å handle inn til jul. Det samme er tilfelle i Hedmark. Vestfold og Agderfylkene er også påvirket av grensehandel, med tilbud som frakter innbyggerne med båt til Sverige og Danmark, avslutter Stende.